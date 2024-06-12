توزر: انطلاق المرحلة الثانية من برنامج توزيع الفوانيس المقتصدة للطاقة بالتعاون بين وكالة التحكم في الطاقة وإقليم الستاغ

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انطلقت، اليوم الأربعاء، في مدينة توزر، المرحلة الثانية من برنامج توزيع الفوانيس المقتصدة للطاقة "برومولاد" الرامي إلى تشجيع المستهلكين على اعتماد فوانيس تخفض من مستوى استهلاك الطاقة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وإقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وفق ما أفاد به ممثل الوكالة في ولاية توزر عماد تريكي.





وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عملية توزيع الفوانيس تتم لفائدة مشتركي الشركة التونسية للكهرباء والغاز في نقاط محدّدة بإقليم الشركة وفروعها، من خلال باستبدال الفوانيس المستهلكة للطاقة بأخرى مقتصدة للطاقة وتمكين كل مشترك من 3 فوانيس، وذلك لفائدة المشتركين الذين لا يزيد استهلاكهم الشهري عن 200 كيلواط.



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وبيّن أن الحملة ستتواصل طيلة الفترة القادمة إلى أن تتم تغطية جميع المشتركين الذين تتوفر فيهم الشروط مع برمجة نقاط متنقلة في معتمديات تمغزة وحزوة ودقاش.

يذكر أنّ المرحلة الأولى انتظمت الصائفة الماضية من خلال حملات متنقلة نفذتها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في مختلف مناطق الولاية، علما أنّ البرنامج في مرحلتيه الأولى والثانية يهدف الى توزيع 400 ألف فانوس لفائدة 10 آلاف أسرة.