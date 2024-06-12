زغوان: تركيز نقطة بيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك

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تم، اليوم الأربعاء، تركيز نقطة بيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك بمدينة زغوان، وذلك ببادرة من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وبمساعدة السلطة الجهوية، وقد توافد العديد من مربي الاغنام على الفضاء المخصص للغرض، ممن عبروا عن رغبتهم في المشاركة.



وذكر عضو المكتب الوطني لاتحاد الفلاحة والصيد البحري محمد بن خليفة لصحفي "وات"، أن المنظمة تسعى من خلال هذه المبادرة، إلى مساعدة الطبقات الضعيفة والمتوسطة على اقتناء الأضاحي بأسعار مقبولة تراعي قدرتهم الشرائية، وقطع الطريق أمام السماسرة والمحتكرين، إلى جانب توفير فضاء للمربين لترويج بضاعتهم في ظل الإقبال المحتشم للطلب، وأضاف أنه تم تحديد سعر الكيلو الواحد بـ21 دينارا و900 مليم كحد أقصى، واشار إلى أن الساعات القادمة ستشهد توافدا أكثر لمربي الأغنام على هذا الفضاء وإقبالا متزايدا للمواطنين.

وثمن والي زغوان محمد العش، الذي أشرف على تركيز هذه النقطة، تفاعل المربين مع هذه المبادرة التي ستساهم في مساعدة ضعاف الحال على اقتناء الأضاحي في متناول إمكانياتهم المادية، بحكم توفر المنتوج وتنوع أحجامه، مشددا على ضرورة إنجاح هذه التجربة الأولى قصد مقاومة ظاهرة الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار.