قبلي: اعتمادات تتجاوز المليوني دينار لانجاز تدخلات تحسين السكن ب05 بلديات بالجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f2c367f5f06f4.10445042_fehngqkiplmjo.jpg width=100 align=left border=0>

خصصت جلسة عمل، انعقدت امس الثلاثاء بمقر بلدية قبلي، لدراسة المطالب المتعلقة بتحسين السكن، ضمن برنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية، باحياء بازمة والرحمات، الذي تشرف على انجازه وكالة التهذيب والتجديد العمراني.



واوضح رئيس المشاريع المكلف بتحسين السكن بوكالة التهذيب والتجديد العمراني رضا بن حمد لصحفي "وات" ان الجلسة خصصت لفرز المطالب التي سينتفع اصحابها بتدخلات تحسين السكن حسب الشروط الواردة بالامر عدد 70 لسنة 2024 الصادرة بالرائد الرسمي، مشيرا الى ان الاعتمادات الجملية المخصصة لتحسين السكن، تتجاوز المليوني دينار موزعة على 5 بلديات بالولاية.





...



وأشار المصدر ذاته الى ان الاحياء والبلديات المنتفعة بالبرنامج، تشمل بلدية الفوار التي حضيت بـ606 الاف دينار، وبلدية القلعة التي حضيت بـ150 الف دينار خصصت لحي التحرير اضافة الى حيي بازمة والرحمات ببلدية قبلي وحضيا بـ243 الف دينار، في حين انتفعت احياء العبادلة وزعفران ونويل من بلدية دوز ب904 الاف دينار، وحي الجزيرة ببلدية سوق باعتمادات تقدر ب 453 الف دينار.

واضاف بن حمد ان التدخلات ضمن مشروع تحسين السكن تشمل تهذيب الطرقات ومد وصيانة شبكات التنوير العموي وشبكات التطهير، فضلا عن تحسين السكن، وذلك بهدف تحسين ظروف عيش متساكني الاحياء التي تم اختيارها بالتنسيق مع مصالح البلديات المعنية، مشيرا الى ان الاولوية في المطالب التي يتم قبولها، للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وذكر انه يقع التركيز على المرافق الصحية الاساسية كالمطبخ ودورات المياه والحد من تسرب مياه الامطار، علاوة على تحسين الواجهة الخارجية للمساكن، حيث يتم صرف المنح على اقساط بعد متابعة تقدم الاشغال بالتنسيق مع البلديات.