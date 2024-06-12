قابس: اجماع على ضرورة تطوير نشاط الميناء التجاري

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نظمت ادارة الميناء التجاري بقابس، اليوم الاربعاء، ورشة عمل حول تطوير نشاط الميناء، وذلك في نطاق الدراسة الخاصة باعداد المخطط المديري للموانئ البحرية التجارية التونسية في آفاق 2040.



وتم التأكيد خلال الورشة، التي أشرف على افتتاحها المعتمد الأول لولاية قابس مصطفى مسعدي، على ضرورة تدعيم البنية الأساسية للميناء، باحداث أرصفة جديدة ومحطة مسافرين، بما يمكّن من استقطاب أنشطة اضافية تساعد على تحسين مردودية الميناء، ومن ذلك أنشطة نقل الحاويات والمجرورات والرحلات السياحية التقاطعية.

وأجمع المشاركون في الورشة على امكانية ان يكون الميناء التجاري بقابس من أهم الموانئ البحرية التجارية في البلاد، بالنظر لموقعه الاستراتيجي وارتباطه بشبكة السكك الحديدية وقربه من الطريق السيارة وتمتعه بغاطس بحري يبلغ 13.5 مترا.



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وأكدوا على ما يتمتع به الميناء من آفاق واعدة، حيث سيمكن انجاز مشروع الأروقة الاقتصادية التي ستربط مدينة قابس بمناطق الجنوب الجزائري، من استقطاب جانب هام من النشاط التجاري لتلك المناطق خاصة مع تسجيل تجارب ناجحة بالخصوص خلال السنوات الفارطة.

يشار الى أن الميناء التجاري بقابس يشتمل على حوض يمسح 80 هكتارا وعلى دائرة مناورات بقطر 600 متر وعلى حاجز شمالي بطول 2880 مترا وحاجزا جنوبيا بطول 1460 مترا، كما انه يتمتع برصيد عقاري يبلغ 60 مترا منها 15 هكتارا شاغرة داخل الحرم المينائي (04 هكتارات شاغرة خارج هذا الحرم).

واستقبل الميناء خلال السنة الفارطة 369 سفينة تجارية وبلغ نشاطه 03 ملايين و244 ألف طن من البضائع من بينها مليون و462 ألف طن صادرات.