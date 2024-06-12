نابل: تسجيل 34 حالة غش منذ بداية امتحانات الباكالوريا

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تم منذ بداية امتحانات شهادة الباكالوريا خلال الدورة الرئيسية بولاية نابل، تسجيل 34 حالة غش، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الامتحانات والتقييم بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية عادل عبد الرحمان، في تصريح لصحفية (وات).



وأضاف المصدر ذاته، اليوم الاربعاء، أنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية والمعمول بها في مثل هذه الحالات، مبينا أن الامتحانات جرت في ظروف طيبة وبسلاسة بكافة مراكز الاختبارات والبالغ عددها 27 مركز اختبار.





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وترشح لاجتياز امتحانات شهادة الباكالوريا خلال الدورة الرئيسية بولاية نابل، 9725 تلميذا وتلميذة، من بينهم 7746 مترشحا من المعاهد العمومية و1535 من المعاهد الخاصة و444 ترشحوا بصفة فردية، في حين بلغ عدد الحالات الاستثنائية 32 حالة تمتعوا بإجراءات خاصة على غرار إضافة ثلث الوقت المخصص لكل مادة أو توفير قاعة خاصة للمترشح أو بتضخيم الخط بالنسبة لنصوص المواضيع