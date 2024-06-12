سوسة: الاحتفاظ ب05 اشخاص من اجل تدليس العملة الورقية الرائجة قانونا

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، امس الثلاثاء، بمباشرة قضية عدلية في شأن عدد من المشتبه بهم من أجل تدليس العملة الورقية الرائجة قانونا والمشاركة في ذلك، والإحتفاظ ب05 أشخاص، وادراج شخص اخر بالتفتيش، وفق مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف.





وأوضح الشريف في تصريح لصحفي وكالة توس افريقيا للانباء، اليوم الأربعاء، ان عملية الاحتفاظ جاءت بعد تمكن وحدات فرقة الشرطة العدلية بسوسة الجنوبية، من الكشف عن تعمد اشخاص، تدليس العملة الورقية الرائجة قانونا بالبلاد التونسية، وذلك بعد ان تم التفطن الى محاولة شخص استعمال ورقة يشتبه في كونها مدلسة بأحد المطاعم، واضاف ان التحريات قادت الى ضلوع 04 أشخاص آخرين في ترويج الأوراق النقدية المشبوهة.



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واكد انه تم حجز مبلغ يتجاوز ألفي دينار، يتكون من اوراق نقدية مدلسة من فئة 20 و50 دينارا، افاد المظنون فيهم انهم تسلموها من شخص قاطن بولاية القصرين.



وشدد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة، على دعوة النيابة العمومية عموم المواطنين، الى التحلي باليقظة والانتباه وإعلام السلطات بكل امر مستراب اثناء المعاملات المالية، لاسيما بمناسبة الاحتفال بعيد الإضحى المبارك.