Babnet

ذوو الاحتياجات الخصوصية ببن عروس يواكبون عرضا في فن السيرك

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66696706cdd055.48236030_jplomkngqhefi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 12 Juin 2024 - 13:13 قراءة: 0 د, 55 ث
      
احتضن المركب الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس، عرضا في فن السيرك لفائدة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية، نظمته جمعية "بابا روني لفن السيرك" بالتعاون مع جمعية الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا (فرع بن عروس).

وتندرج هذه الفقرة الفنية، التي أقيمت مساء الاثنين، ضمن فعاليات المهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع في دورته السابعة التي انطلقت يوم 1 جوان الحالي وتتواصل إلى يوم 5 جويلية القادم.

...

وتابع عشرات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية عرضا في فن السيرك لمدة 60 دقيقة، تضمّن بالخصوص ألعابا بهلوانية خطرة على أرجوحة السيرك والطوق والحلقة، إلى جانب ألعاب أخرى تعتمد البنية الجسمانية لتركيز هرم بشري، فضلا عن حركات الخفة والتوازن وغيرها من ألعاب السيرك المعاصر التي تقوم على الإثارة والذهول.

وقال المدير الفني للمهرجان منتصر بن قاجي إن هذا العرض الموجه لفائدة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية يندرج ضمن القافلة الثقافية والاجتماعية للمهرجان، وهي تهدف بالخصوص إلى تمكين هذه الشريحة الاجتماعية من حقها في الثقافة والترفيه.

وأكد أن هذه الفقرة الفنية التي تمّ إدراجها خلال دورة هذا العام من المهرجان ستتم المحافظة عليها وتوسيعها مستقبلا، لتشمل عددا من ذوي الاحتياجات الخصوصية في الجهات الأخرى لا سيّما منها المناطق الداخلية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289151


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 14:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*