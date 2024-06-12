ذوو الاحتياجات الخصوصية ببن عروس يواكبون عرضا في فن السيرك

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احتضن المركب الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس، عرضا في فن السيرك لفائدة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية، نظمته جمعية "بابا روني لفن السيرك" بالتعاون مع جمعية الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا (فرع بن عروس).



وتندرج هذه الفقرة الفنية، التي أقيمت مساء الاثنين، ضمن فعاليات المهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع في دورته السابعة التي انطلقت يوم 1 جوان الحالي وتتواصل إلى يوم 5 جويلية القادم.





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وتابع عشرات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية عرضا في فن السيرك لمدة 60 دقيقة، تضمّن بالخصوص ألعابا بهلوانية خطرة على أرجوحة السيرك والطوق والحلقة، إلى جانب ألعاب أخرى تعتمد البنية الجسمانية لتركيز هرم بشري، فضلا عن حركات الخفة والتوازن وغيرها من ألعاب السيرك المعاصر التي تقوم على الإثارة والذهول.



وقال المدير الفني للمهرجان منتصر بن قاجي إن هذا العرض الموجه لفائدة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية يندرج ضمن القافلة الثقافية والاجتماعية للمهرجان، وهي تهدف بالخصوص إلى تمكين هذه الشريحة الاجتماعية من حقها في الثقافة والترفيه.



وأكد أن هذه الفقرة الفنية التي تمّ إدراجها خلال دورة هذا العام من المهرجان ستتم المحافظة عليها وتوسيعها مستقبلا، لتشمل عددا من ذوي الاحتياجات الخصوصية في الجهات الأخرى لا سيّما منها المناطق الداخلية.