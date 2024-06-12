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وزارة الشؤون الاجتماعية: الانطلاق بداية من يوم الخميس في صرف المنحة الشهرية القارة والمساعدات الظرفية لفائدة العائلات المعوزة
الأربعاء 12 جوان 2024 | 6 ذو الحجة 1445
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