وزارة الشؤون الاجتماعية: الانطلاق بداية من يوم الخميس في صرف المنحة الشهرية القارة والمساعدات الظرفية لفائدة العائلات المعوزة

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أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاربعاء ان صرف المنحة الشهرية القارة المسندة لفائدة العائلات المعوزة والمساعدات الظرفية ستنطلق بداية من يوم الخميس 13 جوان الجاري وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



