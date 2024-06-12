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وزارة الشؤون الاجتماعية: الانطلاق بداية من يوم الخميس في صرف المنحة الشهرية القارة والمساعدات الظرفية لفائدة العائلات المعوزة

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Publié le Mercredi 12 Juin 2024 - 10:12 قراءة: 0 د, 9 ث
      
أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاربعاء ان صرف المنحة الشهرية القارة المسندة لفائدة العائلات المعوزة والمساعدات الظرفية ستنطلق بداية من يوم الخميس 13 جوان الجاري وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



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