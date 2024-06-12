Babnet

الكشف عن شبكة مختصة في تدليس العملة الورقية الأجنبية، عناصرها أجانب (الحرس الوطني)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66693fbe98fe56.95280158_ghmqoplekjinf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 12 Juin 2024 - 07:24 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكنت الوحدات الأمنية بكل من سيدي بوزيد وقبلي، من الكشف عن شبكة تنشط في مجال التحيل وتدليس العملة الورقية الرائجة، وإلقاء القبض على شخص (من إفريقيا جنوب الصحراء)، وذلك إثر تعمده محاولة التحيل على مراقب حسابات بعد إيهامه ببعث مشروع فلاحي بقيمة 3 مليون أورو.

وتم الكشف عن هذه الشبكة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني، اثر عمل أمني مشترك بين الوحدات الاستعلاماتية بمنطقتي الحرس الوطني بڨبلي وسيدي بوزيد، في إطار التصدي لظاهرة التحيل وتدليس العملة الورقية الرائجة.

...

وقد اذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها، بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن بقية العناصر.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289139


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 09:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*