الكشف عن شبكة مختصة في تدليس العملة الورقية الأجنبية، عناصرها أجانب (الحرس الوطني)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66693fbe98fe56.95280158_ghmqoplekjinf.jpg width=100 align=left border=0>

تمكنت الوحدات الأمنية بكل من سيدي بوزيد وقبلي، من الكشف عن شبكة تنشط في مجال التحيل وتدليس العملة الورقية الرائجة، وإلقاء القبض على شخص (من إفريقيا جنوب الصحراء)، وذلك إثر تعمده محاولة التحيل على مراقب حسابات بعد إيهامه ببعث مشروع فلاحي بقيمة 3 مليون أورو.



وتم الكشف عن هذه الشبكة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني، اثر عمل أمني مشترك بين الوحدات الاستعلاماتية بمنطقتي الحرس الوطني بڨبلي وسيدي بوزيد، في إطار التصدي لظاهرة التحيل وتدليس العملة الورقية الرائجة.





...



وقد اذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها، بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن بقية العناصر.



