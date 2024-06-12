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الاحتفاظ بمجموعة من الاشخاص من أجل "إحداث الحرائق في أراضي الغير"(الحرس الوطني)
الأربعاء 12 جوان 2024 | 6 ذو الحجة 1445
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