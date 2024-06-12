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الاحتفاظ بمجموعة من الاشخاص من أجل "إحداث الحرائق في أراضي الغير"(الحرس الوطني)

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Publié le Mercredi 12 Juin 2024 - 07:02 قراءة: 0 د, 15 ث
      
تمكنت دورية تابعة لوحدات الأمن العمومي بمركز الحرس الوطني ببومهل من ولاية بن عروس، من ضبط 4 اشخاص بصدد إضرام النار في أرض فلاحية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني.

وقد اذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها، بالاحتفاظ بهم واتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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