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مدنين: حالة غشّ تحرم مترشحة من مواصلة اختبار البكالوريا

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Publié le Mardi 11 Juin 2024 - 23:02 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تم اليوم إيقاف مترشحة من معهد خاص شعبة الاقتصاد والتصرف عن مواصلة اختبارات البكالوريا بولاية مدنين بعد التفطن الى قيامها بعملية غش تمثلت في اتصالها مع محيطها الخارجي باستعمال هاتفها الجوال مع كيت ليضطر رئيس مركز الاختبار الى ايداع شكاية لدى المصالح المعنية وتسليم المحجوز وفق المندوب الجهوي للتربية بمدنين كمال بالزاوية.

واضاف المندوب انه تم في هذا اليوم الخامس من اختبارات البكالوريا تسجيل 3 حالات شبهة غش اثنان منها لمترشحين بصفة فردية من شعبة تقنية واداب والحالة الثالثة لمترشحة من التعليم العمومي وذلك لحملهم هاتف جوال مشيرا الى انه تم حجز هذه الهواتف الجوالة مع تمكينهم بمواصلة اختباراتهم .
وللتذكير فانه منذ انطلاق اختبارات البكالوريا يتم تسجيل معدل شبه حالة غش يوميا بولاية مدنين .


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