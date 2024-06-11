وزير الخارجية يتحادث مع المديرة العامة لبنك تونس والإمارات

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مثل الاطلاع على تطور نشاط بنك تونس والإمارات، وتوجهاته المستقبلية عبر رقمنة خدماته والانفتاح على الأسواق الجديدة، أبرز محاور اللقاء الذي دار اليوم الثلاثاء بين نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وفريال شبراك المديرة العامة للبنك المذكور، بمقر الوزارة.



وثمّن الوزير بالمناسبة، جهود البنك ودوره الهامّ، منذ ما يزيد عن 40 سنة، في دفع وتطوير الشراكة الاقتصادية بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدّة الشقيقة، باعتباره أحد أبرز أوجه التعاون الأخوّي بين البلدين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.





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كما أكّد في هذا السياق، ضرورة توفير كل أوجه الدعم للبنك، وتعزيز مردوديته ونجاعته لتعزيز اشعاعه في محيطه، وحتى يضطلع بدوره في تمويل مشاريع التنمية والاستثمارات المشتركة والأجنبية.



