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رئيس الحكومة يتحادث مع محافظ البنك المركزي حول مشاركة تونس في "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"

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Publié le Mardi 11 Juin 2024 - 20:14 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تحادث رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، مع محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، خلال لقاء عقد مساء الثلاثاء، بالقصبة، حول مشاركة تونس ممثّلة في وفد من البنك في فعاليات "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" الذي نظمته روسيا من 5 الى 8 جوان الجاري.

واستعرض الطرفان، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، مشاركة تونس التي تعد الاولى من نوعها، في هذا الحدث الإقتصادي تحت عنوان "دور القطاع المالي في النمو العالمي"، في اطار تضافر جهود الدولة والتنسيق بين رئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي وفقا للقانون الاساسي للبنك.

...

يذكر أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي توّج بإبرام عدة اتفاقيات بقيمة 6,5 تريليون روبل (نحو 73 مليار دولار), حسب ما كشف عنه, أمس الاثنين, منظمو هذا الحدث الاقتصادي.

وتطرقا، كذلك، الى اللقاء الذي جمع محافظ البنك المركزي التونسي والنائب المكلف بشؤون افريقيا والشرق الأوسط في قسم الخزينة بالولايات المتحدة الامريكية، اريك ماير، بحضور سفير الولايات المتحدة الامريكية في تونس، جوي هود.

وتحادثا حول المؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد التونسية خصوصا فيما يتعلق بتحسن مخزون العملة الاجنبية مقارنة بنفس الفترة في السنوات الفارطة.


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