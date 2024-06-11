بن عروس: بين نقاط بيع الأضاحي المنتشرة بمختلف المدن والأحياء تستمر رحلة البحث عن أضحية العيد لمن استطاع إليها سبيلا

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(وات/ تحرير عبد الباسط الفريضي) - ككل سنة و قبل حلول عيد الأضحى بأيام، تنتشر بين أحياء ولاية بن عروس، وعلى جنبات الطرقات الرئيسية والفرعية، وفي التقاطعات الفاصلة بين حي وآخر ومدينة وأخرى، نقاط بيع الأضاحي أين يتجمع الباعة لعرض صنوف الخرفان من مختلف الأحجام والأنواع، ومن هذه النقاط تنطلق رحلة البحث عن أضحية العيد لمن استطاع إليها سبيلا.





أيام قليلة تفصلنا عن موعد حلول عيد الأضحى، وما تزال نقاط البيع المنتشرة بين حي وآخر بولاية بن عروس، في حركة دؤوبة، وجلبة لا تنقطع رغم ارتفاع الأسعار التي تلهب جيوب الساعين بحثا عن لحظة قد لا تأتي، وهي الظفر بخروف العيد تحت حرارة الطقس التي تلهب الأبدان مثلما ألهبت أسعار الخرفان المرتفعة جيوبهم في رحلة بحثهم عن أضحية وسط الزحام، رحلة متواصلة وصفها العديدون بالمضنية يكابدون فيها إلى جانب مشقة التنقل بين نقطة بيع وأخرى حيرة تتضاعف في كل حين مع ما وصفه العديد منهم بالارتفاع الجنوني لأسعار الأضاحي.



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يُجمع العديد ممن استقت "وات" آراءهم في عدد من النقاط العشوائية المنتشرة في عدد من التقاطعات بين المدن الرئيسية للجهة أن أسعار الخرفان هذه السنة ارتفع بشكل لافت بنسبة قدرها البعض من المستجوبين بين 35 و45 بالمائة.

الشريف رجل ستيني من رادس قال "إنه لم يستسغ أبدا هذه الطفرة الجنونية في الأسعار"، متسائلا في دهشة وحيرة عن الأسباب التي تجعل خروفا لم يتجاوز ثمنه في السنة الفارطة 800 دينار يصل سعره هذه السنة إلى حدود 1200 و1300 دينار، ليتابع قوله "حتى وان أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع أسعار الأعلاف ففي الحقيقة لا يوجد تناسب على الإطلاق بين سعر التكلفة وأسعار البيع المتداولة".

نفس التساؤلات حملها إلينا عبد الرزاق (54 سنة) والذي تجوّل بين عدد من النقاط لمعرفة أسعار الخرفان المعروضة، مضيفا قوله "ربما كان أفضل حل لمجابهة هذا الشطط في الأسعار استيراد كميات من الخارج لتعديل السوق والضغط على الأسعار".

في البطحاء التي تفصل بين منطقتي فوشانة والمحمدية سوق يومية للأغنام أو ما يعرف بالـعامية بالـ"رحبة "،تتجمع بداخله العديد من الفضاءات المسيجة تحتوي كل واحدة منها قطيعا من الأضاحي من مختلف الأحجام والأوزان والأسعار، وتبدأ أسعار اغلبها من 800 دينار وتصل إلى حدود 1750 دينار مع بعض الاستثناءات القليلة سواء تحت هذا السقف او فوقه.

تبدو حركة البيع والشراء، وفق عدد من الباعة المنتصبين بالمكان، بطيئة إلى حد ما، بطء فسره البعض منهم بارتفاع الأسعار - وهي حقيقة لا ينكرها الباعة أيضا- وكذلك إلى إرجاء العديد لعملية اقتناء الأضحية إلى ما قبل حلولعيد الأضح يوما او يومين من موعد حلول ى.

نفس المشهد يتكرّر في نقاط أخرى حيث تبدو الحركة ضعيفة في عدد من النقاط العشوائية، التي تركزت بين مدينة وأخرى وبين حي وآخر، وفي التقاطعات والمساحات الشاغرة بين الأحياء والأزقة، والكلّ يجمع على أن حركة البيع كانت أقل من المتوقع.

على يمين الطريق الفاصلة بين مدينتي حمام الشط وبرج السدريةـ تجمع مماثل للباعة على طول الطريق تقريبا، جلبة وضوضاء وحركة دؤوبة، طابور من السيارات على جنبات الطريق ولكن حركة البيع ما تزال دون المأمول حسب عدد من المنتصبين بالرحبة فاغلب من يمرون بالمكان يتحسسون الأسعار ويمضون، ربما يعود بعضهم بعد يوم أو يومين للظفر بأضحية مناسبة، غير أن المهم لدى الجميع هو وضع نهاية لهذه الرحلة التي أرهقت الجميع.