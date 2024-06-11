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الحط من عقوبة اللعب دون حضور الجمهور ضد الترجي الرياضي والنجم الساحلي الى مباراة واحدة

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Publié le Mardi 11 Juin 2024 - 20:39 قراءة: 0 د, 18 ث
      
قررت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء الحط من عقوبة اللعب دون حضور الجمهور المتخذة ضد الترجي الرياضي والنجم الساحلي من مقابلتين الى مقابلة واحدة.

وكان مكتب الرابطة قد سلط عقوبة اللعب دون حضور الجمهور ضد الترجي الرياضي والنجم الساحلي مع تخطئة كل فريق بخطية قدرها 7500 دينار بسبب العود للمرة الثانية في رمي المقذوفات على ارضية الملعب.


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