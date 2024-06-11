وفاة طفل نتيجة حريق اندلع بأحد المنازل بمدينة رفراف

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توفي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات نتيجة حريق مفاجئ اندلع عشية اليوم الثلاثاء بأحد المنازل الواقعة بمدينة رفراف من معتمدية راس الجبل، فيما نجحت مصالح الحماية المدنية ببنزرت من إنقاذ شقيقه الذي لم يتجاوز الـ11 من عمره، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي.
وبيّن المصدر ذاته، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه حال إخطار مصالح الحماية المدنية بمحاصرة النيران لطفلين بأحد المنازل برفراف، وجّهت شاحنة إطفاء من الحجم الكبير وسيارتي إسعاف إحداهما تابعة لمصالح الصحة العمومية، لتتمكن في مرحلة أولى من إخراج الطفلين من المنزل واسعافهما قبل توجيههما بسرعة الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، إلّا أنّ الشقيق الأصغر توفي متأثرا بحروقه البليغة، بينما لايزال الشقيق الأكبر تحت الرعاية الطبية وحالته الصحية مستقرة.
وبيّن المصدر ذاته، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه حال إخطار مصالح الحماية المدنية بمحاصرة النيران لطفلين بأحد المنازل برفراف، وجّهت شاحنة إطفاء من الحجم الكبير وسيارتي إسعاف إحداهما تابعة لمصالح الصحة العمومية، لتتمكن في مرحلة أولى من إخراج الطفلين من المنزل واسعافهما قبل توجيههما بسرعة الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، إلّا أنّ الشقيق الأصغر توفي متأثرا بحروقه البليغة، بينما لايزال الشقيق الأكبر تحت الرعاية الطبية وحالته الصحية مستقرة.
وأضاف ذات المصدر أن فريق الحماية المدنية تولى ايضا اخماد الحريق بالمنزل، مع منع تسرب النيران الى بقية المساكن المحيطة، بينما تولت المصالح الأمنية من جهتها فتح بحث في ملابسات الواقعة.
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