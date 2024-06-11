وفاة طفل نتيجة حريق اندلع بأحد المنازل بمدينة رفراف

وبيّن المصدر ذاته، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه حال إخطار مصالح الحماية المدنية بمحاصرة النيران لطفلين بأحد المنازل برفراف، وجّهت شاحنة إطفاء من الحجم الكبير وسيارتي إسعاف إحداهما تابعة لمصالح الصحة العمومية، لتتمكن في مرحلة أولى من إخراج الطفلين من المنزل واسعافهما قبل توجيههما بسرعة الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، إلّا أنّ الشقيق الأصغر توفي متأثرا بحروقه البليغة، بينما لايزال الشقيق الأكبر تحت الرعاية الطبية وحالته الصحية مستقرة.