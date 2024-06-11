مسؤولون عن قطاع الاتصالات من تونس وايطاليا يناقشون ملف الربط الدولي والكوابل منتهية الصلوحية

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ناقش مسؤولون من تونس وايطاليا عن قطاع الاتصالات، الثلاثاء، آليات تعزيز التعاون في مجال الربط الدولي والإتصالات بهدف تحسين سعة التدفق وجودة الربط الدولي.



وترأس هذه الجلسة التي حضرها سفير ايطاليا بتونس، أليسندرو بروناس ورئيس مدير عام شركة الإتصالات الايطالية سباركل إنريكو بانياسكو ورئيس مدير عام شركة إتصالات تونس، لسعد بن ذياب ووزير تكنولوجيات الإتصال نزار بن ناجي.





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وتطرق المشاركون في اللقاء، وفق بلاغ نشرته وزارة تكنولوجيات الاتصال كذلك الى ملف تعويض الكوابل البحرية منتهية الصلوحية ضمانا لإستمرارية الخدمات، بالإضافة إلى التعاون في مجال السلامة السيبرنية وتكوين الكفاءات.







