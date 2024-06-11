جندوبة: مواطنون وأعضاء من المجلس المحلي بعين دراهم يطالبون بصيانة جسر منهار بالطريق الغابية الرابطة بين قريتي الإصلاح والتباينية

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عبّر عدد من المواطنين القاطنين بقريتي التباينية والإصلاح من معتمدية عين دراهم بولاية جندوبة عن استغرابهم من عدم صيانة الجسر المنهار منذ سنوات بالطريق الغابية الرابطة بين القريتين، وهو ما فاقم عزلتهم وحرمانهم من استعمال وسائل النقل بما فيها الوسائل التقليدية، مطالبين السلط المحلية والجهوية بالتدخل لصيانة الجسر وتهيئة الطريق.

يأتي ذلك اثر زيارة نظمها أعضاء ممن المجلس المحلي بمعتمدية عين دراهم، اليوم الثلاثاءـ الى قرية التباينية وعدد من التجمعات السكنية المحيطة بها للاطلاع على أوضاع المتساكنين والبحث في كيفية تنفيذ تعهداتهم الانتخابية.

وأوضح عضو المجلس، مختار الزغدودي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الانهيار الذي لحق الجسر جاء نتيجة انزلاق أرضي جدّ منذ مدة، وقد تسبب في عزلة عدد كبير من المواطنين عن قرية التباينية التي تتوفر فيها بعض الخدمات على غرار محلات الخضر والمواد الغذائية والخبز وكذلك مستوصف القرية ومدرستها.

واعتبر أن زيارة أعضاء من المجلس المحلي بمعتمدية عين دراهم اليوم للاطلاع على وضع البنية التحتية بعدد من التجمعات السكنية المجاورة لقرية التابينية كشف لهم حاجة المنطقة الى مشاريع عاجلة تفك عزلتهم، ولا سيما الطريق والماء والذين يعتبرا من أهم مطالب أهالي المنطقة القريبة جدا من سد بني مطير.



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وتعد قرية التباينية من بين القرى الناشطة في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وذلك بالنظر الى احتوائها على عدد من مجامع التنمية النسائية والشبابية، وعدد من المشاريع التي بادر أصحابها من حاملي الشهائد العليا بإحداثها منذ سنوات، فضلا عن أنها باتت مزارا لعدد من المسؤولين المحليين والدبلوماسيين الأجانب، إلى جانب إبرام شراكات واتفاقيات مع مؤسسات تهدف الى ترويج المواد التي تنتجها تلك المجامع على غرار الزيوت النباتية والورود والتحف الخشبية والعسل وزيت الزيتون البيولوجي والصوف وعدد من الادوية والعصائر المتأتية من نباتات غابية.