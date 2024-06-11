صفاقس: افتتاح نقطة لبيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك وسط استياء المواطنين من الارتفاع المشط في الأسعار

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افتتحت، اليوم الثلاثاء، وسط مدينة صفاقس، نقطة لبيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك، وذلك ببادرة من الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري.

وأفاد رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، محمد شلاقو، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّه لم يتم تحديد سعر البيع بالكيلو، إلّا أن الفلاحين قبلوا بيع الأضاحي بالكيلوغرام، حيث تتراوح الأسعار في النقطة بين 20 دينارا و21،900 دينار للكيلوغرام الواحد حسب نوعية الأضحية ووزنها، مشيرا إلى أنّ الأيام القادمة ستشهد جلب كمية أخرى من الأضاحي من عقارب وجبنيانة، ومعتمديات أخرى مجاورة.

من ناحيتهم، أعرب عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة لـ"وات"، عن "تفاجئهم بأسعار الأضاحي التي وصفوها بالمشطّة والخيالية والتي تتجاوز المقدرة الشرائية للمواطن، ولا تتناسب مع مواصفات البيع من المنتج إلى المستهلك"، وفق تقديرهم، داعين الأطراف المسؤولة إلى التدخل من أجل "إضفاء مرونة على أسعار الأضاحي، وإدخال الفرحة والبهجة على العائلات التونسية".

من ناحيته، أكد أحد الفلاحين المنتصبين في نقطة بيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك أن "كل أصناف الأضاحي موجودة، أي أن أسعار الأضاحي تتراوح ما بين 550 دينار و800 دينار فما فوق، وذلك حسب المقدرة الشرائية للمواطنين الّذين لمواطن لا يعلمون شيئا عن تكلفة تربية المواشي خاصة في ظل أزمة الأعلاف وشح الأمطار.