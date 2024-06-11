أيام دراسية حول "الصحة النفسية للنساء ضحايا العنف المعنوي" تبحث الحلول للحد من ممارسة العنف على المرأة

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يبحث المشاركون في فعاليات الأيام الدراسية حول "الصحة النفسية للنساء ضحايا العنف المعنوي"، المنعقدة بداية من اليوم الثلاثاء، ببادرة من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء، الحلول الكفيلة بالحد من ممارسات العنف، وخاصة العنف المعنوي وتداعياته على نفسية المرأة.



ويتطرق نحو 50 مشاركا من خبراء في مجال مناهضة العنف من مختلف القطاعات الحكومية الوطنية وخبراء دوليين من فرنسا وإسبانيا وأعضاء لجنة قيادة مشروع "نظام رصد واستجابة ومتابعة ظاهرة العنف الزوجي"، وأطباء ومهنيين، خلال هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية غد الأربعاء، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتنسيق مع قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بتونس، إلى جميع أشكال العنف ومنها تقتيل النساء وتداعياته على نفسية المرأة وواقع ممارسة العنف على النساء في تونس الكبرى وفي الشمال.





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وأفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، بالمناسبة، بأنه قليلا ما يتم التعرض إلى العنف المعنوي على الرغم من "أنه أصل العنف وهو الذي يرافق جميع أشكال العنف"، مقابل تسليط الضوء على أشكال العنف الأخرى على غرار العنف المادي والاقتصادي مؤكدة أن نسبة العنف المعنوي قُدرت بـ 69 بالمائة من مجموع 8000 إشعار حول العنف ضد المرأة وردت على الخط الأخضر 1899 سنة 2023.



وأوضحت أن مناهضة مثل هذه الأشكال من العنف، يتطلب بالضرورة الاشتغال على مؤسسة الأسرة والمدرسة منذ الطفولة ووسائل الإعلام، من أجل تكريس تنشئة رافضة للعنف المعنوي (الإساءة، الشتم..) والعمل على تغيير التمثلات الاجتماعية ورفع وعي مناهض لكل أشكال العنف، وذلك بمشاركة جميع الفاعلين في هذا المجال.



ولفتت في سياق متصل إلى جهود الدولة في مجال مناهضة كل أشكال العنف، حيث قامت الوزارة بالترفيع في الميزانية الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء وبالزيادة في عدد مراكز إيواء النساء ضحايا العنف فضلا إطلاقها دراسة حول "ملمح القائم بالعنف" ضد المرأة (تشمل عينة من 80 قائما بالعنف) إضافة إلى عملها على إنجاز دراسة حول التعاطي الإعلامي مع ظاهرة العنف ضد المرأة (على مستوى إختيار المصادر والأشكال الصحفية المعتمدة لظاهرة العنف..).



من جهتها، أكّدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مكتب تونس وليبيا، ايزادورا ديمورا، أن العنف ضد المرأة يُعدّ " ظاهرة عالمية"، تأخذ أشكالا مختلفة (كالعنف الجنسي، الاقتصادي..)، لافتة إلى أن أثر العنف المعنوي كبير جدا ويهدد حياة المرأة، إذ يؤثر على نفسيتها (فقدان الثقة في النفس، الهشاشة النفسية،) ويؤدي إلى العنف المادي.



ويشار أن العنف المعنوي هو "كل إعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة وترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها"، حسب ما ورد في الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017.