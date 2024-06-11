إنجاز لوحة جدارية بحديقة نهج سيدي مفرج الحفصية

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تم أمس الكشف عن لوحة جدارية وشحت أحد الجدران في حديقة نهج سيدي مفرج الحفصية بالمدينة العتيقة، وذلك بمناسبة افتتاح المشروع التشاركي1001 Briquesالذي يقام بالشراكة بين بلدية تونس وجمعية صيانة المدينة.



وهذه اللوحة الجدارية هي عبارة عن مجموعة من قطع الآجر نحتت من قبل 500 مشارك من تلاميذ المدارس وأطفال حي الحفصية وأفراد من مختلف مكونات المجتمع المدني وجمعية القاصرين عن الحركة العضوية بالمرسى ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالملاسين وطلبة المعاهد العليا المختصة والعديد من الأطراف المتدخلة الأخرى .



وهذه اللوحة الجدارية هي عبارة عن مجموعة من قطع الآجر نحتت من قبل 500 مشارك من تلاميذ المدارس وأطفال حي الحفصية وأفراد من مختلف مكونات المجتمع المدني وجمعية القاصرين عن الحركة العضوية بالمرسى ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالملاسين وطلبة المعاهد العليا المختصة والعديد من الأطراف المتدخلة الأخرى .

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وتتكون اللوحة الجدارية من رسومات تعبر عن رؤية كل مشارك، إذ وقع تجميعها وتصفيفها بطريقة مميزة على حائط الحديقة وقد تخلل فعاليات الافتتاح فقرة موسيقية وعرض لشريط وثائقي يجسّد مراحل إنجاز المشروع الذي أقيم بإدارة "آن فرنسي" وفق ما نشرته بلدية تونس على صفحتها الرسمية.



وتعد هذه الجدارية هي الثانية بعد تجربة أولى لجدارية أقيمت على واجهة دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة سنة 2019 وامتدت على مساحة 42 متر مربع وأقيمت بمساهمة 600 شخص من عديد المؤسسات بالتعاون مع المركز الوطني للخزف الفني "سيدي قاسم الجليزي".