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تونس تسترجع مجموعة من القطع الأثرية من فرنسا

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Publié le Mardi 11 Juin 2024 - 16:34 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء عن استرجاع تونس لمجموعة من القطع الأثرية الهامة من فرنسا، في موفى الاسبوع الماضي، وذلك بالتنسيق بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتتمثّل هذه القطع الأثريّة المسترجعة، حسب نص البلاغ، في تاج مركب من الحجارة الكلسيّة من المرجح أنه يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وقواعد سارية يرجّح أنها تعود إلى الفترة المتأخّرة، وحجارة منجنيق من الحجر الكلسيّ تعود إلى الفترة الرّومانيّة، وثلاثة أسلحة ناريّة (مكحلة) تعود إلى القرن التاسع عشر وحزام خراطيش من الجلد يعود إلى القرن العشرين.

...

وقد كان مواطن فرنسي عمل في المجال العسكري بتونس في الفترة الفاصلة بين 1954 و1959 قد حملها معه إلى فرنسا، ثم قام أحد أبنائه بالتعاون مع سفارة تونس بباريس والقنصلية العامة بباريس بالإبلاغ عن هذه القطع وتأمين إجراءات إرجاعها إلى تونس.


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