وزيرة التربية في القصرين: تراجع عدد حالات الغش في الأيام الأولى من دورة باكالوريا 2024 مقارنة بنفس الفترة من دورة السنة الفارطة

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قالت وزيرة التربية، سلوى العباسي اليوم الاثنين إن الاختبارات الكتابية الخاصة بامتحان الباكالوريا دورة جوان 2024 تجري في ظروف طيبة، وذلك في زيارة ميدانية غير معلنة لولاية القصرين، اطلعت خلاللها على سير الامتحان بمركز الاختبارات الكتابية بمعهد سبيطلة ومركز الاختبارات بمعهد ابن سينا في بلدية بوزقام ومركز الإصلاح بالمدرسة الإعدادية النموذجية إبن رشد بمعتمدية القصرين الجنوبية.

وأوضحت الوزيرة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بالمناسبة أن عدد حالات الغش تراجع في دورة باكالوريا هذا العام مقارنة بدورة السنة الفارطة، مشيرة إلى أنه تم خلال الثلاثة أيام الاولى من الدورة الحالية رصد 231 حالة غش مقابل 322 حالة غش سجلت خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

وأشارت إلى أن هناك ولايات سجلت صفر حالة غش في امتحان الباكالوريا ومنها ولاية تطاوين وولاية زغوان، مشددة على ضرورة تحلي التلاميذ والأجيال القادمة بروح المسؤولية، وانخراط الولي في مكافحة ظاهرة الغش.

وبينت أنه رغم وجود بعض النقائص التي يمكن تداركها بجهة القصرين تتواصل الاختبارات الكتابية لباكالوريا 2024 في ظروف طيبة، قائلة إن "شهادة الباكالوريا هي أكثر من شهادة وهي مصداقية تونس وقيمة المدرسة التونسية".



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وكشفت الوزيرة أنه تم هذا العام تجنيد 81 من الإطارات والمتفقدين الإداريين والماليين والبيداغوجيين لتأمين سير الإمتحانات الوطنية والسهر على انجازها مع المندوبين الجهويين في كافة ولايات الجمهورية وفريق كامل مجند لتأمين هذا الاستحقاق الوطني.

يذكر أن عدد المترشحين للدورة الرئيسية امتحان الباكالوريا لسنة 2024 بولاية القصرين يبلغ 5991 مترشحا ومترشحة موزعين على 29 مركز إختبار منهم 4683 تلميذا في المعاهد العمومية و943 تلميذا في المعاهد الخاصة و365 تلميذا مترشحا بصفة فردية.

وتم تمكين 16 مترشحا من إجراءات استثنائية لأسباب صحية موزعة بين إعاقات عضوية وبصرية.