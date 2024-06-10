ارسين فينغر يشرف على الوحدة السادسة من الدورة التكوينية للجامعة التونسية لكرة القدم للحصول على شهادة " كاف برو"

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاثنين ان الفرنسي ارسين فينغر مدير قسم التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيشرف على الدورة التكوينية التي تنظمها الادارة الفنية الوطنية للجامعة في اطار الحصول على شهادة "كاف برو" CAF Pro.



واوضحت الجامعة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان هذا النشاط الذي يقام بالتعاون مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) يندرج ضمن الوحدة السادسة للمسار التكويني مشيرة الى ان الدورة ستكون متاحة عن بعد لاغير.

واضافت ان هذه الدورة التدريبية ستكون فرصة للمشاركين لتعميق معارفهم والتفاعل مع أحد أكبر الأسماء العالمية ذات الخبرة والكفاءة العالية في كرة القدم.