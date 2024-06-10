استقبال 3 رحلات للحجيج ضمن خدمة طريق مكة بمطار الملك عبد العزيز بجدة

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وات - (مبعوث وات عبد العزيز قطاطة)- استقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة السعودية، مساء، الأحد، ثلاث رحلات جويّة، قدمت من تركيا واندونيسيا، على متنها المئات من حجيج من البلدين وذلك ضمن ما يعرف بطريق مكة وهي خدمة مجانية مقدمة من السلطات السعودية إلى حجيج الدول المنضوية ضمن هذه المبادرة.



وقال المسؤول بالجوازات بالمطار السعودي، سليمان بن عبد العزيز اليحيى، الأحد، للصحفيين، لدى استقباله في المنطقة الشمالية لمطار جدة أفواج الحجيج الأتراك والاندونيسيين، "إن طريق مكة هي خدمة مقدمة من خادم الحرمين الشريفين لإنهاء إجراءات الحجيج في بلدانهم بداية من التأشيرة والجمارك والصحة وصولا إلى الجوازات".





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وأضاف اليحيى للصحفيين، الذّين يمثلون عدّة دول إسلامية، أن بلاده مستعدة للرفع في عدد الدول الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمات المجانية لحجيجها على أراضيها مشيرا إلى أن الطلبات تقدم عبر القنوات الرسمية.



وتشارك في طريق مكة هذا الموسم سبعة بلدان وهي المغرب و تركيا وباكستان وبنغلادش واندونيسيا وماليزيا والكوت ديفوار.



وتخصص سلطات مطار الملك عبد العزيز الدولي جناحا خاصّا بالحجيج القادمين من هذه الدول، والذين ينقلون مباشرة إلى حافلات معدة للغرض تنقلهم إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.



وتمّ استقبال الحجيج الأتراك، الذين قدموا تباعا عبر رحلتين جويتين من أنقرة واسطنبول والحجيج القادمين من اندونيسيا بتقديم الورود و الحلويات المحلية التقلدية متمنين لهم حجا مبرورا.



وقال اليحيى للصحفيين أيضا إن بلاده طورت هذا العام الأجهزة المعتمدة في إنهاء إجراءات الحج ومنها لوح الكتروني محمول يسمح بإجراء كافة المعاملات دفعة واحدة.



وقال قائد قوات الجوازات بالحج في المملكة العربية السعودية، صالح بن سعد المربع، أمس السبت، إن تجربة طريق مكة والمعتمدة في سبعة دول بها نحو 11 محطة جمارك مكنت من تسهيل إجراءات دخول أكثر من ربع مليون حاج انهوا معاملاتهم و إجراءات دخول المملكة العربية السعودية في بلدانهم الأصلية.