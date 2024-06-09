الاستعدادات لعيد الاضحى وتامين نقاط البيع ابرز محاور جلسة عمل بمقر ولاية تونس

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مثلت الاستعدادات لعيد الاضحى، وتكثيف المراقبة الصحية البيطرية، وتامين نقاط البيع ابرز محاور جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر ولاية تونس بالعاصمة تحت اشراف المعتمد الاول المكلف بتسيير شؤون ولاية تونس ، فارس الماجري



وتناول الحضور خلال الجلسة بالخصوص، سبل ضمان وفرة الاضاحي في نقاط البيع المحددة في الفضاءات التابعة ترابيا لولاية تونس، بالاضافة الى تعزيز الفرق الصحية والاقتصادية الرقابية بهدف الحد من عديد التجاوزات وعمليات الغش التي يمكن رصدها في مثل هذه المناسبات

كما تمت دعوة المعتمدين إلى مواكبة كافة الاستعدادات ورفع التقارير وتأمين نقاط البيع من طرف المصالح الأمنية، بالاضافة الى الحرص على المحافظة على النظافة ونجاعة التدخل طيلة الايام التي تسبق يوم عيد الاضحى



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وحضر جلسة العمل المعتمدون مرجع نظر الولاية، والمدير الجهوي للتجارة بتونس، وممثلون عن البلديات والمصالح الأمنية المعنية والبيئة والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ،والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ،والصحة ،ومنظمة الدفاع عن المستهلك ،وديوان تربية الماشية ،وشركة اللحوم، والشؤون الدينية ،وديوان الأراضي الدولية ،والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

يذكر ان المعتمد الاول المكلف بتسيير شؤون الولاية كان قد اجتمع في الايام الماضية مع الرئيس المدير العام لبنك الاسكان للنظرفي كيفية المساهمة في توفير مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وذلك بمناسبة عيد الاضحى المبارك