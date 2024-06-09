بطولة رولان غاروس: غوف و سينياكوفا تحرزان لقب زوجي السيدات

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أحرزت كوكو غوف وكاترينا سينياكوفا لقب زوجي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الأحد بفوزهما 7-6 و6-3 على الإيطاليتين سارة إيراني وجاسمين باوليني بعد يوم واحد من خسارة الأخيرة في نهائي فردي السيدات.





وحققت سينياكوفا بهذا الفوز لقبها الثامن في منافسات زوجي السيدات في البطولات الأربع الكبرى بينما أحرزت الأمريكية غوف لقبها الأول في هذه الفئة.



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واتفقت سينياكوفا مع غوف على اللعب سويا قبل أيام قليلة من انطلاق رولان غاروس لتعويض انسحاب جيسيكا بيغولا الشريكة المعتادة للاعبة الأمريكية في منافسات الزوجي من البطولة.

وقالت غوف التي بلغت نهائي زوجي السيدات في رولان غاروس عام 2022 "شكرا لك كاترينا على اللعب إلى جانبي و لقد قررنا فعل ذلك قبل يومين من انطلاق البطولة.

وبهذا الفوز ثأرت غوف لخسارتها وزميلتها الأسترالية إرين روتليف أمام باوليني وإيراني في نهائي بطولة روما المفتوحة الشهر الماضي.

وعلى الرغم من الخسارة، قالت إيراني الفائزة بخمسة ألقاب في منافسات الزوجي للبطولات الأربع الكبرى إن طموحها هي وزميلتها باوليني للحصول على الميدالية الذهبية في ألعاب باريس لا يزال قويا.

وأضافت إيراني "سنكون هنا (على هذا الملعب) خلال شهر واحد ولدينا حلم وسيكون من الرائع خوض منافسات الألعاب الأولمبية في هذا المكان".

وتستضيف ملاعب رولان غاروس منافسات التنس في ألعاب باريس الصيفية بداية من 27 جويلية وحتى الرابع من أوت القادم.