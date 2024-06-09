وزارة التربية تنظم مسابقة لاختيار أفضل بحث يتعلق بتطوير تعليمية اللغات والرياضيات والتنشئة الاجتماعية والتربية التكنولوجية

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قررت وزارة التربية تنظيم مسابقة لاختيار أفضل بحث يتعلق بتطوير تعليمية اللغات والرياضيات والتنشئة الاجتماعية والتربية التكنولوجية في التعليم الابتدائي وذلك في اطار تشجيع البحوث الميدانية والتربوية والبيداغوجية التعليمية التي سيشترط فيها محامل رقمية ومعينات موجهة لذوي صعوبات التعلم.



ولفت بلاغ وزارة التربية الى أن المسابقة ستكون مفتوحة للمباشرين والمتقاعدين من شتى الأسلاك التربوية كما ستخصص الوزارة جوائز للفائزين تتراوح بين 2000 و5000 دينار وستصدر مذكرة في الغرض تبيّن شروط المسابقة وآجالها.





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وأضاف البلاغ أنه سيتم إعادة العمل بقرى اللغات خلال الصائفة تنضاف إليها قرية رقمية وقرية خاصة بالرياضيات.

