وزارتا التجهيز والصناعة تضبطان الخاصيات الفنيّة للاقتصاد في الطاقة في مشـاريع المباني المعدة للسكن

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ضبطت وزارتا التجهيز والصناعة في قرار مشترك الخاصيات الفنيّة الدنيا في مشـاريع تشييد وتوسعة المباني المعدة للسكن وذلك بهدف الاقتصاد في الطاقة.



ويقصد بـ //مبنى معد للسكن// وفق ما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 4 جوان 2024، كل مبنى تفوق فيه الفضاءات المخصصة للسكنى 80 بالمائة من المساحة المستغلة.





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وأكد القرار المشترك أن أحكامه لا تنطبق على المباني السكنية الفردية المنجزة من قبل الخواص.

وتتمثل الخاصيات الفنية الدنيا للتحكم في الطاقة في وجوب استجابة المباني المعدة للسكن للنجاعة الحراريّة المنصوص عليها من هذا القرار.



ويتمّ تقييم هذه النجاعة من خلال حاجيّات المبنى السنويّة من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحراريّة.

وتتمثل حاجيات المبنى المرتبطة بالرفاهة الحرارية في حاجياته للتدفئة والتبريد، اذ تعادل هذه الحاجيات المجموع السنوي للمتطلبات الحرارية التي يفرضها المبنى على تجهيزاته قصد الاستجابة لحاجيات شاغليه من الرفاهة الحرارية.



وحدد الفصل الخامس من القرار وجوب أن تستجيب المباني المعنية من هذا القرار إلى النجاعة الحرارية للدرجات من 1 إلى 3 وذلك باستثناء المباني السكنية المنجزة في نطاق البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والمباني السكنية المنجزة من قبل الباعثين العقاريين الممولة عن طريق صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء التي يجب أن تستجيب إلى النجاعة الحرارية للدرجات من 1 إلى 5



وتطرق الفصل 6 إلى ضرورة أن يخضع مشروع المبنى المزمع إنجازه أو الأجزاء المزمع إضافتها له إلى دراسة فنية قصد احتساب الحاجيات السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية والتأكد من مدى مطابقته للخاصيات الفنية الدنيا موضوع هذا القرار.



ويعدّ هذه الدراسة المهندس المعماري والمصمّم المكلّف بقسط السوائل، وإذا لم يتضمن المشروع قسطا للسوائل، يعدّ هذه الدراسة المهندس المعماري ومكتب دراسات أو مهندس مستشار مختص.

كما يجب أن تتمّ المصادقة على هذه الدراسة من قبل مراقب فنّي في مجال البناء.



ويتم لهذا الغرض اعتماد منظومات إعلامية مبسطة توفرها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أو أية منظومة إعلامية أخرى معترف بها من قبل الوكالة.

ويجب أن تتضمّن كراسات الشروط الفنية المتعلقة بتشييد هذه المباني الخاصيات الفنية المنصوص عليها بهذا القرار والتنصيص الصريح على إلزامية تطبيقها.



ومن جهت أخرى ، ألزم القرار المشترك على كل طالب رخصة بناء لتشييد أو توسعة مبنى معد للسكن أن يلحق بملف رخصة البناء جذاذة فنية تخص المبنى المزمع إنجازه أو الأجزاء المزمع إضافتها إليه وتبين النجاعة الحرارية لمشروع المبنى وذلك طبقا لأنموذج مدرج للغرض.



وتعدّ هذه الجذاذة وتمضى من قبل منجزي الدراسة الفنية ويؤشّر عليها المراقب الفنّي الذي صادق عليها، على ألا تسند رخصة البناء إذا تبيّن أنّ البيانات المضمّنة بهذه الجذاذة لا تستجيب للخاصيات الفنية الدنيا المحددة من هذا القرار.