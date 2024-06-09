مسؤول أمني سعودي: تم تقديم كافة الخدمات للحجيج الوافدين على المملكة بيسر وسهولة

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وات - (مبعوث وات عبد العزيز قطاطة)- أفاد قائد قوات الجوازات بالحج في المملكة العربية السعودية صالح بن سعد المربع، يوم السبت، بأنه تم تقديم كافة الخدمات للحجيج الوافدين على بلاده عبر مختلف المنافذ بيسر وسهولة من خلال أجهزة متنقلة وكاميرات توثق وأجهزة أخرى للتحقق من صحة

الوثائق.



وأوضح المربع، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولين أمنيين في بلاده اليوم بمقر العمليات الأمنية الموحدة بضاحية مكة المكرمة، أنه تم إلى حدود آخر تحيين تسجيل قدوم أكثر من واحد مليون و352 ألفا و226 حاجا من خارج المملكة قدم غالبيتهم عبر الرحلات الجوية.



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وقدر المسؤول السعودي عدد ضيوف الرحمان الذين قدموا إلى بلاده جوا بواحد مليون و290 ألفا و384 زائرا في حين كان عدد الوافدين عبر الرحلات البحرية في حدود 4700 حاج فقط.



وتطرق صالح بن سعد المربع إلى تجربة طريق مكة الذي يستهدف تسهيل إجراءات الجمارك للحجيج في سبع دول بها نحو 11 محطة جمارك ومكنت هذه التجربة من تسهيل إجراءات دخول نحو ربع مليون حاج أنهوا معاملاتهم وإجراءات دخول المملكة العربية السعودية في بلدانهم الأصلية.



وأشار مسؤول الجوازات إلى أنه تم خلال الموسم الحالي اعتماد لوح الكتروني محمول لإتمام إجراءات الجوازات.



وقال إن العمل جار على تطبيق العقوبات على الناقلين المخالفين لتعليمات أنظمة الحج لفائدة الأفراد الذين لا يحملون تصاريح ضرورية، وتصل العقوبات وفق المتحدث إلى غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال مع السجن لمدة ستة أشهر. وقدر المسؤول السعودي عدد ضيوف الرحمان الذين قدموا إلى بلاده جوا بواحد مليون و290 ألفا و384 زائرا في حين كان عدد الوافدين عبر الرحلات البحرية في حدود 4700 حاج فقط.وتطرق صالح بن سعد المربع إلى تجربة طريق مكة الذي يستهدف تسهيل إجراءات الجمارك للحجيج في سبع دول بها نحو 11 محطة جمارك ومكنت هذه التجربة من تسهيل إجراءات دخول نحو ربع مليون حاج أنهوا معاملاتهم وإجراءات دخول المملكة العربية السعودية في بلدانهم الأصلية.وأشار مسؤول الجوازات إلى أنه تم خلال الموسم الحالي اعتماد لوح الكتروني محمول لإتمام إجراءات الجوازات.وقال إن العمل جار على تطبيق العقوبات على الناقلين المخالفين لتعليمات أنظمة الحج لفائدة الأفراد الذين لا يحملون تصاريح ضرورية، وتصل العقوبات وفق المتحدث إلى غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال مع السجن لمدة ستة أشهر.