البطولة الإفريقية التاسعة للكرة الحديدية بمراكش: تونس في نهائي الفرق والفردي في صنفي الذكور و السيدات

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سيلاقي المنتخب التونسي للكرة الحديدية (سيدات) يوم الاحد نظيره المغربي (2) في نهائي منافسات البطولة الإفريقية للكرة الحديدية في دورتها التاسعة، التي تجري بمراكش إلى غاية 09 جوان الجاري

وفاز المنتخب التونسي إناث المكون من (منى الباجي، أسماء البلي، أحلام الحاج حسن ) في نصف النهائي على نظيره البنيني 13 - 3.



وفي منافسات الذكور(فرق) ، تأهل المنتخب التونسي إلى المباراة النهائية بعدما فاز على المنتخب المغربي بنتيجة 13 - 3 في نصف النهائي .وسيلاقي في المقابلة النهائية منتخب السنغال الذي تمكن بدوره من هزم منتخب البنين بنتيجة 13 - 1.



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وستقام في اليوم الأخير من البطولة الإفريقية التاسعة للكرة الحديدية، مقابلتا نهائي مسابقة " التصويب بالدقة" حيث تلاقي التونسية منى باجي اللاعبة المغربية سكينة كورار في نهائي فئة الإناث بينما في صنف الذكور يواجه اللاعب التونسي خالد بوغريبة لاعبا من الكاميرون.



