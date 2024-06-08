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كأس تونس للكرة الطائرة: الترجي الرياضي التونسي يتوّج باللقب الثاني والعشرين ويحرز الثنائي السابع على التوالي

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Publié le Samedi 08 Juin 2024 - 22:11 قراءة: 0 د, 21 ث
      
توّج الترجي الرياضي التونسي بلقب كأس تونس للكرة الطائرة للمرة 22 في تاريخه والثامنة على التوالي، عقب فوزه على النجم الرياضي الساحلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين اليوم السبت بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس في الدور النهائي.

وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 25-17 و23 -25 و25 - 23 و21 - 25 و21 - 19.

...

وبهذا التتويج يكون الترجي الرياضي التونسي قد ضم الكأس إلى البطولة، محرزا بذلك الثنائي السابع على التوالي.


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