الرابطة 1 - برنامج جديد للجولة التاسعة لمرحلة التتويج

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ادخلت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم السبت، تعديلا على برنامج مقابلات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى وذلك باقامة المقابلات يومي الجمعة 14 والسبت 15 جوان الجاري بعد ان كانت مبرمجة يومي 13 و14 من نفس الشهر.

وفي ما يلي البرنامج الجديد للجولة:

الجمعة 14 جوان

في باردو - س 16 و30



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الملعب التونسي - النادي الافريقي



السبت 15 جوان

في رادس - س 19 (دون حضور الجمهور)

الترجي الرياضي - الاتحاد المنستيري

في سوسة - س 16 و30 (دون حضور الجمهور)

النجم الساحلي - النادي الصفاقسي