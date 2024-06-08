Babnet

الرابطة 1 - برنامج جديد للجولة التاسعة لمرحلة التتويج

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 08 Juin 2024 - 17:47 قراءة: 0 د, 28 ث
      
ادخلت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم السبت، تعديلا على برنامج مقابلات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى وذلك باقامة المقابلات يومي الجمعة 14 والسبت 15 جوان الجاري بعد ان كانت مبرمجة يومي 13 و14 من نفس الشهر.
وفي ما يلي البرنامج الجديد للجولة:
الجمعة 14 جوان
في باردو - س 16 و30
...

الملعب التونسي - النادي الافريقي

السبت 15 جوان
في رادس - س 19 (دون حضور الجمهور)
الترجي الرياضي - الاتحاد المنستيري
في سوسة - س 16 و30 (دون حضور الجمهور)
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288972


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 22:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*