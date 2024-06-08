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شيانتيك تحرز لقب فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الثالثة تواليا

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Publié le Samedi 08 Juin 2024 - 16:57 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أحرزت البولونية إيجا شيانتيك لقب فردي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوزها 6-2 و6-1 على الإيطالية جاسمين باوليني في مباراة من جانب واحد اليوم السبت.
وفازت شيانتيك بلقب رولان غاروس للمرة الرابعة في تاريخها والثالثة على التوالي بعد أعوام 2020 و2022 و2023، وخامس ألقابها في البطولات الأربع الكبرى بعد فوزها بلقب أمريكا المفتوحة في 2020.


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