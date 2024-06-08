سيدي بوزيد: تحديد السعر المرجعي لقبول الحبوب بمراكز التجميع سيكون خلال الأيام القليلة القادمة (ر.م.ع ديوان الحبوب)

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أعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد الزواري، خلال زيارة تفقد للوحدة الجهوية للديوان بسيدي بوزيد، أمس الجمعة، أن تحديد السعر المرجعي لقبول الحبوب بمراكز التجميع سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، معبّرة عن تفاؤلها لجودة الحبوب المنتجة بولاية سيدي بوزيد التي ينتظر أن يناهز تجميع القمح بها 120 ألف قنطار والشعير 20 ألف قنطار .

وأكدت خلال لقائها بوالي الجهة، عبد الحليم حمدي، على أهمية تجربة سيدي بوزيد في تنظيم مسالك توزيع المواد العلفية والتصدي للمحتكرين والمضاربين وضمان انتظامية التزود والتزويد.

من جانبه، ذكر والي سيدي بوزيد أنه تم اتخاذ مختلف الاحتياطات لإنجاح موسم الحصاد من ذلك متابعة مراكز التجميع للوقوف على جاهزيتها لاستقبال كميات الحبوب التي يتم حصادها وهي بالأساس مراكز لسودة، وبن عون، والمزونة، ومنزل بوزيان، والدعوة إلى تأطير الفلاحين وأصحاب آلات الحصاد، وتعريفهم بمختلف التعديلات الواجب القيام بها قبل وخلال عملية الحصاد للحدّ من نسب الضياع، وأخذ الاحتياطات اللازمة للتوقي من الحرائق، بالإضافة إلى تحسيس الفلاحين بضرورة مراعاة نضج الحبوب قبل حصادها تجنبا لتعفنها وتسوسها وتدني جودتها عند الخزن، وأيضا دعوة المنتجين للإبقاء على حاجياتهم من البذور للموسم المقبل، وتكليف الخلايا الترابية للإرشاد الفلاحي من أجل القيام بحملات ميدانية لحثّ المزارعين على حماية حقولهم من نشوب الحرائق.

كما تطرق إلى ضرورة التنسيق مع كل المتدخلين من هياكل مهنية ومصادر تمويل لمساندة الفلاح والمزارع ومرافقته خلال كامل الموسم الزراعي، وإلى أهمية انخراط الشركات الأهلية الموجهة للنشاط الفلاحي في أنشطة الزراعات الكبرى.



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يشار الى انه من المنتظر أن يسجّل إنتاج الحبوب بولاية سيدي بوزيد ارتفاعا خلال الموسم الحالي نتيجة تزايد المساحات المبذورة التي بلغت 7492 هكتارا، مقابل 5640 هكتارا الموسم الماضي، فيما تبلغ تقديرات صابة الحبوب هذا الموسم أكثر من 267 ألف قنطار.