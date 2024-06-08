وزيرة البيئة: تونس انخرطت في منظومة النظام البيئي ، ولها استراتيجية وطنية للانتقال الايكولوجي

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اكدت وزيرة البيئة ،ليلى الشيخاوي المهداوي ان تونس انخرطت في منظومة النظام البيئي ، ولها استراتيجية وطنية للانتقال الايكولوجي ،وذلك بمناسبة تنظيم فعاليات الحدث التطوعي والخيري" زرع شجرة السلام" اليوم السبت بمجمع "جايم ارت بارك"باحدى ضواحي تونس العاصمة بحضور سفير فلسطين بتونس

وابرزت دعم الحكومة التونسية لكل المشاريع البيئية والافكار والمبادرات ذات الطابع الايكولوجي ، خاصة عن طريق قوانين المالية السنوية منذ سنة 2022

وبخصوص الاستراتيجية، اوضحت الوزيرة انها تتضمن 5 محاور تتعلق بالمجال الايكولوجي في شتى وجوهه بكامل تراب الجمهورية التونسية بالشراكة مع القطاعين العام و الخاص ،ومكونات المجتمع المدني والشركات ذات الطابع البيئي

وتطرقت في هذا السياق، الى تنظيم الوزارة مؤخرا لورشة عمل حول الرعاية الخضراء باعتبار الانسجام بين الطبيعة والانسان ، والتماهي بين المفاهيم الثقافية والاقتصادية ،مؤكدة اهمية هذا النوع من المشاريع التي تمكّن من احداث مناطق خضراء



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كما اشارت ليلى الشيخاوي المهداوي الى تمتّع المشاريع البيئية بامتيازات جبائية ،حيث تم امضاء 11 اتفاقية في الغرض مع الخواص و البلديات لتكون اتفاقيات ذات بعد ثلاثي في ما يتعلق بالمناطق الخضراء،قائلة ان الوزارة تسعى الى مزيد دعم هذه المشاريع لتشمل كل المناطق بكامل انحاء الجمهورية

واكدت في سياق متصل، مراهنة الدولة على المشاريع الايكولوجية في ظل التحديات المطروحة ،خاصة منها التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، بما يستدعي تكثيف المشاريع البيئية التي تحقق الفائدة الايكولوجية والانسانية ، علاوة على ما توفره من مواطن شغل وموارد رزق

ومن جهته ،لاحظ السفير الفلسطيني بتونس ،هايل الفاهوم ان تونس تتجاوز مسالة التضامن لتكون مع الحق الفلسطيني ، وتمثل مصدرا للوعي والفكر من اجل تثبيت هذا الحق في عقول الانسانية جمعاء

ولفت الى ان الحديث عن "شجرة السلام" يعد بمثابة الرسالة لتطوير طاقات السلام لدى الانسانية والممثلة في هذا الاطار، في الحق الفلسطيني الذي يواجه قوة قد انتزعت وهدمت انسانية الانسان

وتابع حديثه قائلا ان كل المبادرات التي تقوم بها تونس هي اشارات للعالم كي يصحّح من مساراته واخطائه ، وبالتالي تحقيق الانتقال مما يسمى استراتيجيات احتقار الشعوب ومراكمة الحروب الى استراتيجية الحلول والارتكان الى السلام واحترام الشعوب

واوضح السفير ايضا، ان تونس باستنادها على بناء العنصر البشري وتكريس الوعي الجماعي في ظل تقاطع كل الحضارات والثقافات ببلادنا على مر الزمان من شانه ان يجعل من تونس بوصلة في سياق المسارات التصحيحية والانسانية والتعريف بالحق الفلسطيني في ظل تزوير الحقائق،وهو ما رفعته تونس من خلال رئيس الجمهورية قيس سعيد حين اعلن ان الحق الفلسطيني حق مطلق و لا يمكن المساومة عليه

وراوحت فعاليات الحدث التطوعي والخيري"شجرة السلام" ، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، تنظيم حفل موسيقي للفنان حسان الدوس

منى



