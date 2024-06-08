وزير الشباب والرياضة يتابع وضعية عدد من المنشات الشبابية والرياضية بمعتمديات جرجيس ومدنين وسيدي مخلوف وجربة

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اختتم وزير الشباب والرياضة كمال دقيش بمركز اليف بجزيرة جربة اشغال الندوة الوطنية لاطارات الشباب من اصحاب الخطط الوظيفية وسلك التفقد البيداغوجي للشباب التي نظمتها على امتداد 3 ايام الادارة العامة للشباب بالتعاون مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بهدف عرض الاستراتيجية الوطنية للشباب 2023 / 2035 وعرض انشطة السياحة الشبابية لصائفة 2024 ومشروع الهيكلة الجديدة للادارة العامة للشباب وتجويده.

وقال الوزير ان الملتقى ياتي في وقته المناسب كاول مبادرة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للشباب التي تمت المصادقة عليها في مجلس وزراء منذ اسبوعين مشيرا الى اهميتها كاستراتيجية افقية وقطاعية تهم كل الوزارات التي ساهمت فيها ليتم في مرحلة ثانية عرضها على المجتمع المدني والمؤسسات المانحة وغيرها من الاطراف.

واكد دقيش ان مخطط العمل للصائفة الحالية الذي سينطلق مع بداية شهر جويلية سيكون تطبيقا لهذه الاستراتيجية مشيرا الى اهمية السياحة الشبابية ودور وزارة الشباب كمكون اساسي في النشاط والمشهد السياحي من خلال ما توفره من مركبات وامكانيات هامة تدعم القطاع .

وثمن دقيش اشغال الملتقى وابرز محاوره سيما في عرض انشطة السياحة الشبابية الصيفية التي سينتفع منها نحو 160 الف منتفع عبر برامج وانشطة مختلفة منها القديمة واخرى مستحدثة ومنها الوطنية واخرى جهوية مثنيا على اهمية العرض المتعلق بمشروع الهيكلة الجديدة للادارة العامة للشباب وهياكلها الجهوية والمحلية بما تضمنه من اصلاحات قانونية واعتماد الية التفويض لفائدة المندوبيات الجهوية للشباب لتتفرغ الادارة العامة الى الجوانب الاستراتيجية وتوفير الامكانيات.



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وتابع الوزير عددا من المنشات الرياضية والشبابية بولاية مدنين حيث عاين وضعية الملعب القديم بجرجيس وحاجته الاكيدة الى اعادة الارضية والتنوير حتى يصبح وظيفيا معتبرا انه من الاولويات توفير ارضية مناسبة لتعاطي النشاط الرياضي بهذا الملعب الذي لا تسمح وضعيته الحالية بان يمارس عليه اي نشاط وذلك بالعمل على تفعيل اتفاق سابق منذ سنة 2021 بين الوزارة والبلدية والتزام كل طرف بتعهداته.

وقال دقيش ان جلسة ستعقد بالوزارة للنظر في كيفية التدخل في هذا الملعب وبحث الحلول التقنية وتقاسم الاعتمادات اللازمة بين الوزارة والبلدية ليعود الملعب الى حالته العادية في اقرب الاجال دون وعود واهية حسب تعبيره .

كما اطلع بمعتمدية جرجيس على عمل مركز التربصات والتخييم والاصطياف بحسي الجربي الذي استقبل في اول صائفة له في السنة الماضية 1172 شابا واستعداداته لهذه الصائفة متعرفا على مكونات اقساط اخرى مبرمجة به وعلى حاجته الى تعزيز امكانياته البشرية للمحافظة عليه.

اما بمعتمدية جربة اجيم فتعرف الوزير على انشطة دار الشباب واشعاعها على محيطها ونجاحها في استقطاب الشباب سواء عبر راديو الجزيرة او عبر نوادي اخرى ومنها نادي الروبوتيك الذي احرز عدة تتويجات وجوائز .

وفي معتمدية جربة ميدون عاين الوزير بالمركب الرياضي مصطفى الدوري منشاته القائمة من ملعب رئيسي معشب وملعبين فرعيين احدهما معشب طبيعيا والاخر اصطناعيا مطلعا بالمناسبة على حاجة المركب الى تعصير اضواء الملعب الرئيسي والملعب الفرعي وبناء سياج واعادة تعشيب للملعب الفرعي واحداث قاعة للرياضات الجماعية.

كما تعرف بجربة ميدون على مشروع تهيئة مركز الاصطياف باغير المتضمن تهيئة مسرح الهواء الطلق المتداعي للسقوط وتهيئة جناح الاقامة القديم مع تهيئة خارجية وذلك في طور المصادقة على الدراسة التمهيدية المعمقة.

وتولى بمدينة مدنين تدشين ملاعب الكرة الحديدية بالمركب الرياضي صلاح الدين بن حميدة بعد ان تمت تغطية واحد منها وبناء مدارج وتنوير وبناء سياج خارجي بتكاليف جملية وفرتها الوزارة قدرها 250 الف دينار حيث تستغلها 12 جمعية مختصة في الكرة الحديدية وفرعين للكرة الحديدية.

وانهى دقيش زيارته بنادي الشباب الريفي بمنطقة القصبة من معتمدية سيدي مخلوف الذي شملته عملية تهيئة عامة للبناية وتبليط الفضاء الرياضي وتجهيزه بمجموعة من الحواسيب والالعاب الالكترونية وتجهيزات مختلفة لكل قاعاته من الاعلامية والقاعة المتعددة الاختصاصات وذلك بكلفة 310 الاف دينار في اطار برنامج معا الذي تموله الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.