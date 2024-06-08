وزير الفلاحة يفتتح نقطة بيع الأضاحي بالميزان بالسعيدة

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اعتبر وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي ، انه لاداعي للتهافت الكبير على اقتناء الاضاحي، في ظل توفر اكثرمن مليون رأسا من الأضاحي بتونس ، وعدم تجاوز حاجيات التونسيين اجماليا 600 الف أضحية

وأكد ان التسعيرة المرجعية ب21,900 ،ستتم محاولة حلحلتها لاحقا بالتعاون مع المربين والفلاحين لتعم الفرحة بيوت كل التونسيين في عيد الأضحى وفق تصريح لصحفية مكتب (وات) بمنوبة.



وأضاف خلال افتتاحه اليوم السبت بمنطقة السعيدة من معتمدية وادي الليل، نقطة بيع الأضاحي بالميزان رفقة والي منوبة،أن الفلاح والمربي الذي سيساهم اليوم ، سيجد الدولة سندا له بدعمه ، وخاصة في توفير الأعلاف الذي سيعنى به الديوان الوطني للأعلاف المركّز حديثا والذي انطلق فعلا في تخزين الأعلاف لتوزيعها في التوقيت المناسب، كما أمضيت اتفاقيات بينه وبين البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي لتمويل لاقتناء الأعلاف وخاصة للفلاحين الصغار الذين يمثلون 85 بالمائة من الفلاحين ، وذلك عبر الديوان الجديد الذي يساهم في الاقتناء بأسعار مقبولة .



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وافتتحت النقطة التابعة لديوان تربية الماشية وتوفيرالمرعى بالاشتراك مع المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان موفرة في يومها الأول عدد 360 أضحية "، وفرها 15 فلاحا من ولايات منوبة والقيروان وسيدي بوزيد، وسط توقعات بتزويدها بأكثر 2000 أضحية ،مع التدرج في التزويد حسب الطلب ونسبة الإقبال التي كانت هامة اليوم ، وفق تصريح المدير العام للديوان عزالدين شلغاف، لـــ(وات)



وتعد النقطة الثانية على مستوى تونس الكبرى، وذلك بعد ضبط التسعيرة المرجعية للأضاحي ب21,900 دينار للكلغ ضأن حي ، وفي انتظار فتح نقاط أخرى بعدد من الجهات، وفق شلغاف، مثمنا دورها في ترسيخ تقليد البيع بالميزان الضامن لشفافية المعاملات التجارية، وفي الاستجابة للشروط باعتبارها مراقبة صحيا من الهياكل البيطرية ، ومؤمنة وتتوفر بها كافة المرافق الضرورية.



من جهته اعتبر المدير العام للمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء و الألبان كمال الرجايبي، ان النقطة التي لاقت إقبالا لافتا في المواسم الماضية ومنذ تركيزها سنة 2016، تساهم في تعديل الأسعار ومقاومة المضاربة والاحتكار ،وضمان المقدرة الشرائية للمستهلك ،و حقوق المربين ضمن معادلة وتوازن في الآن نفسه، مع خلق التوازن بين العرض والطلب .



وتراوحت أسعار بيع الخرفان بين 600 لخرفان (وزن 30كلغ) واكثر من 800 دينار (وزن 40كلغ) واكثر من 1700دينار للخرفان التي لا تقل عن 80 كلغ، ، وتعود هذه الأسعار لارتفاع كلفة الانتاج والتي قدرت للخرفان الأقل من 40 كلغ حي، ب22 دينار، فيما كانت في حدود ال20 دينار للبركوس الأكثر من 40 كلغ حي، وفق ماعاينت (وات).

وتؤمن عملية المراقبة الصحية مصالح دائرة الإنتاج الحيواني وأعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة و الأطباء البياطرة التابعين للمندوبية ، وذلك بمتابعة وضعية الاضاحي والتحسيس بقواعد ضمان سلامة الاضحية للمستهليكن وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة الدفاع عن المستهلك بوادي الليل والمكتب الجهوي،والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.



يذكر انه يتوفر بالجهة حوالي 26684 أضحية موزعة بين أكثر من 18 الف خروف اكثر من 25 كلغ ، وأكثر من 6 آلاف بركوس، و2375 برشني، تابعة لمربين خواص وشركات إحياء وتنمية فلاحية وديوان الأراضي الدولية .