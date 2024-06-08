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درجات الحرارة ستسجل اليوم السبت، ارتفاعا ملموسا يتجاوز المعدل الموسمي بـ 8 درجات مئوية

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Publié le Samedi 08 Juin 2024 - 15:09 قراءة: 1 د, 9 ث
      
قال المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي ، الصبحي بن أحمد، في تصريح لــ(وات)، إن درجات الحرارة ستسجل، اليوم السبت، ارتفاعا ملموسا يتجاوز المعدل الموسمي بـ 8 درجات مئوية

وأوضح أن هذه الزيادة ستكون ملحوظة بالخصوص في المناطق الشمالية الغربية، خاصة الكاف وجندوبة وسليانة، حيث ستصل درجات الحرارة القصوى إلى 43 درجة مئوية وستكون مصحوبة برياح الشهيلي ، علما وأن المعدلات الموسمية في جوان تتراوح بين 27 درجة مئوية و 31 درجة مئوية في المناطق الساحلية، وما بين 32 درجة مئوية و 37 درجة مئوية في بقية المناطق.

...

ولفت بن أحمد ، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في هذه المناطق ناتج عن الرياح الجنوبية الغربية القادمة من الصحراء الجزائرية والتي تحمل كتلة هوائية حارة وجافة.

وأضاف أن درجة الحرارة سترتفع إلى 38 درجة مئوية في تونس العاصمة اعتبارا من بعد ظهر اليوم، فيما تهب رياح الشهيلي على العاصمة.

أما على المناطق الساحلية الشرقية فتتراوح درجات الحرارة بين 31 و 36 درجة مئوية. وتتراوح درجات الحرارة ما بين 37 و43 درجة مئوية في باقي المناطق.

أما البحر فيكون هادئا نسبيا ومناسبا للسباحة في أغلب المناطق الساحلية باستثناء منطقة سيرات.

وبحسب مهندس المعهد الوطني للرصد الجوي، فمن المتوقع انخفاض نسبي على درجات الحرارة اعتباراً من يوم الأحد 9 جوان 2024 في المناطق الشمالية، نتيجة التيارات الهوائية القادمة من الشمال. لكن الحرارة ستستمر في الوسط والجنوب. وأخيرًا، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من الأربعاء 12 جوان 2024 .


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