اليوم العالمي للمحيطات: تسليط الضوء على التحديات الهائلة التي يواجهها البحر الأبيض المتوسط

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سلط الصندوق العالمي للطبيعة الضوء بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات الموافق لــ8 جوان من كل سنة، على التحديات الهائلة التي يواجهها البحر الأبيض المتوسط.



وأبرز في بلاغ صادر عنه اليوم السبت، أن درجات حرارة سطح البحر سجلت أرقامًا قياسية في أفريل 2023، إذ بلغت 21 درجة مئوية، مما يشير إلى تسارع التغيرات المناخية.





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وأوضح أن هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة يؤثر بشكل كبير على قدرة البحر على إنتاج الأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، ويهدد التنوع البيولوجي للبحر.



وأبرز أنه وبحلول سنة 2030، يحتاج العالم إلى حماية 30 بالمائة من المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط، ولكن للأسف، تحقيق هذا الهدف ما زال بعيدا ،إذ أن فقط 8 بالمائة من البحر الأبيض المتوسط يخضع للحماية. لذلك، يجب التحرك بسرعة لحماية البحر الابيض المتوسط وتنوعه البيولوجي، فحماية التنوع البيولوجي هي أفضل دفاع ضد التغيرات المناخية.