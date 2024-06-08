وزيرة الاقتصاد: قطاع النقل العمومي يحظى بأولوية في برامج عمل الحكومة

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اجتمعت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي يوم الجمعة 07 جوان 2024 بوفد من شركة SABATCO السعودية الصينية المتخصصة في صناعة وتركيب تجهيزات ومعدات النقل الحديدي والبري من ذلك عربات نقل البضائع والحافلات والقطارات يترأسه محمد بن سليم الزامل الرئيس التنفيذى للشركة.





ووفق بلاغ لوزارة الاقتصاد , أكدت فريال الورغي السبعي بالمناسبة على ما يحظى به قطاع النقل العمومي لاسيما النقل الحديدي والبري من أولوية واهتمام في برامج عمل الحكومة التونسية في الفترة القادمة وذلك لتحسين أداءه وخدماته عبر تطوير وتجديد تجهيزاته حتي يساهم بفاعلية اكبر في النشاط الإقتصادي ويلبي حاجيات المواطنين لنقل عصري.



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واعربت الوزيرة في هذا السياق عن الإستعداد لدراسة كافة مقترحات الشركة الكفيلة بارساء تعاون بناء وشراكة مثمرة سواء على مستوى الاقتناءات او على مستوى إنجاز مشاريع للتركيب والتصنيع في تونس ، مستعرضة في هذا الصدد مزايا تونس التفاضلية وخاصة منها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يفتح آفاقا حقيقية للإستثمار المربح سواء في تونس او بالتوجه نحو الفضاءات الواعدة لاسيما الفضاء المتوسطي والافريقي.

واعرب محمد بن سليم الزامل الرئيس التنفيذى للشركة عن اهتمام مؤسسته وحرصها على إرساء شراكة فاعلة مع تونس سواء بالنسبة لتوفير التجهيزات المطلوبة او على مستوى تجسيم مشاريع للتركيب وصناعة التجهيزات الخاصة بالنقل الحديدي والبري على غرار عربات شحن البضائع او حافلات النقل. واعربت الوزيرة في هذا السياق عن الإستعداد لدراسة كافة مقترحات الشركة الكفيلة بارساء تعاون بناء وشراكة مثمرة سواء على مستوى الاقتناءات او على مستوى إنجاز مشاريع للتركيب والتصنيع في تونس ، مستعرضة في هذا الصدد مزايا تونس التفاضلية وخاصة منها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يفتح آفاقا حقيقية للإستثمار المربح سواء في تونس او بالتوجه نحو الفضاءات الواعدة لاسيما الفضاء المتوسطي والافريقي.واعرب محمد بن سليم الزامل الرئيس التنفيذى للشركة عن اهتمام مؤسسته وحرصها على إرساء شراكة فاعلة مع تونس سواء بالنسبة لتوفير التجهيزات المطلوبة او على مستوى تجسيم مشاريع للتركيب وصناعة التجهيزات الخاصة بالنقل الحديدي والبري على غرار عربات شحن البضائع او حافلات النقل.