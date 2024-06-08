Babnet

قيس سعيد - عبد الحميد الدبيبة / تجديد التأكيد على الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6663fa1befdcc7.93997359_megpoijknlqfh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 08 Juin 2024 - 06:38 قراءة: 0 د, 14 ث
      
جرت، يوم الجمعة ، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، تمّ خلالها تجديد التأكيد على الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288940


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 22:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*