قيس سعيد - عبد الحميد الدبيبة / تجديد التأكيد على الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6663fa1befdcc7.93997359_megpoijknlqfh.jpg width=100 align=left border=0>

جرت، يوم الجمعة ، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، تمّ خلالها تجديد التأكيد على الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين.