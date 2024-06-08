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رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة، ،نتائج مشاركة تونس في القمة الكورية الإفريقية المنعقدة بسيول

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Publié le Samedi 08 Juin 2024 - 06:21 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، عصر يوم الجمعة بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، أحمد الحشّاني،نتائج مشاركة تونس في القمة الكورية الإفريقية المنعقدة مؤخرا بسيول، إلى جانب اللقاءات الثنائية التي تمّت على هامش هذه القمة.
وأكّد رئيس الجمهورية على موقفه من أن تكون الدول الإفريقية شريكا فاعلا، فالقارة الإفريقية تعجّ بالثروات والخيرات وشعوبها تتطلّع إلى مستقبل جديد يقطع مع الماضي وآلامه.
كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى جملة من مشاريع القوانين والأوامر التي سيتم التداول فيها في مجلس الوزراء.

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