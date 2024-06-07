وزارة الصحة: اجتماع اللجنة الفنية للبيولوجيا الطبّية

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ترأّس وزير الصحّة علي المرابط، اليوم الجمعة بمقرّ الوزارة، اجتماع اللّجنة الفنّية للبيولوجيا الطبّية لبحث سبل تطوير قطاع البيولوجيا الطبية في تونس ومراجعة الأطر القانونيّة والتّرتيبيّة المنظّمة لهذه المهنة.



وتمّ خلال الجلسة تقديم لمحة وتقرير عن الإطار التشريعي الحالي للبيولوجيا الطبّية وتحديد النّقائص التّي يجب تداركها وتحيينها. كما تمّ النّظر في الملفّات المقدّمة لاستغلال مخابر جديدة.

وأكّد وزير الصحّة أهمّية العمل المشترك بين جميع المتدخّلين لبلورة رؤية استراتيجيّة لتطوير قطاع البيولوجيا الطبّية وفق معايير علميّة تضمن الجودة والنّجاعة والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطنين.



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كما شدّد الوزير على ضرورة تنظيم دورات تكوينيّة مستمرّة لفائدة مهنيّي الصحّة في اختصاص البيولوجيا لمواكبة المستجدّات العلميّة والتّقنيات الحديثة.



