وزارة التربية توضح مسألة تمتيع المتعاقدين بالتغطية الصحية

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أفادت وزارة التربية، في بلاغ توضيحي مساء يوم الجمعة، عموم المتعاقدين بأنه، بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، تم التوصل إلى اتفاق لتسوية وضعياتهم بتمتيعهم بالتغطية الصحية وليس بدفتر علاج مجاني كما تم تداوله سابقا.



وكانت الوزارة أعلنت في بلاغ سابق صباح اليوم، أن صرف أجور المتعاقدين الذين لم يحصلوا عليها بعد، سيتم قريبا، بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى، وأن وزارة المالية قد رصدت، للغرض، مبلغ 13 مليون دينار.