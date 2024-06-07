تصفيات كاس العالم 2026 : المنتخب التونسي يواصل تحضيراته لمواجهة ناميبيا

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انطلقت اليوم الجمعة تحضيرات المنتخب الوطني التونسي استعدادا للمباراة التي ستجمعه يوم الاحد منتخب ناميبيا في جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة، من تصفيات كأس العالم 2026.



وافادت الجامعة التونسية لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان لاعبي المنتخب التونسي خضعوا لتمارين استرجاع اللياقة من اجل التخلص من مضاعفات الرحلة الطويلة إلى جنوب إفريقيا وذلك تحت إشراف الإطار الطبي.





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واضافت الجامعة ان العناصر الوطنية، اجرت مساء اليوم الجمعة حصّة تدريبية أولى في ملعب قريب من مقرّ الإقامة في جوهانزبورغ في الوقت الذي لم تتجاوز فيه درجة الحرارة 9 درجات، حيث انطلق الإطار الفني في الإعداد للمقابلة المرتقبة، فبعد التركيز في بداية الحصّة على الإعداد البدني، تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين ضمت الأولى العناصر التي لعبت ضد منتخب غينيا الاستوائية والثانية بقية العناصر وحاول الإطار الفني الاهتمام بالجانب التكتيكي وتمركز وإعادة تمركز اللاعبين.



و شارك جميع اللاعبين خلال الحصّة التدريبية، باستثناء لاعب الوسط، عيسى العيدوني، الذي تأكد غيابه عن اللقاء القادم، غير أنه أصرّ على مرافقة الوفد إلى جنوب إفريقيا، في وقت يغيب فيه سيف الدين اللطيف عن المقابلة بداعي الإصابة.

وسيختتم المنتخب التونسي تحضيراته مساء الغد بإجراء الحصة التدريبية الأخيرة على ملعب أورلاندو بيرات الذي سيحتضن اللقاء ضد نامبيا يوم الاحد بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس.