بنزرت: إلغاء إضراب أعوان وإطارات ميناء بنزرت-منزل بورقيبة التجاري المقرّر ليوم 12 جوان الجاري

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قرّر الطرف النقابي بميناء بنزرت-منزل بورقيبة، في اعقاب إجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئم، اليوم الجمعة، بمقر ولاية بنزرت، إلغاء الاضراب العام المبرمج يوم 12 جوان الجاري بالميناء، مع الاتفاق بين الطرفين الإداري والنقابي على عقد جلسات دورية كلما دعت الحاجة لمتابعة مدى تقدم انجاز النقاط العالقة والتوافق حول المسائل الخلافية بما في ذلك نظام العمل .





وأفضى الاجتماع، الذي أشرف عليه المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني، إلى التزام الإدارة بتوجيه استشارة إلى الإدارة العامة في موفى شهر جوان 2024 في ما يتعلق بلباس الوقاية والسلامة المهنية لسنة 2024 اعتمادا على المواصفات التي توفرها لجنة الصحة والسلامة المدنية المركزية بالتوازي مع تعهدها بتوزيع ملابس وقاية ظرفية بعنوان سنة 2023 قبل موفى شهر جوان 2024.



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أما بشان تنفيذ محاضر الجلسات السابقة، فقد تمت الإشارة، خلال الجلسةـ الى انه تم تحديد مخطط توجيهي لصيانة الوحدات العائمة من قبل الإدارة، علما أنه تم استكمال جلسات العمل مع أعوان الجرارات خلال الشهر الجاري جوان 2024 .

وبخصوص مصاريف التنقل، تعهد الطرفان الإداري والنقابي التابع للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت بتطبيق مقتضيات منحة التنقل الواردة في النظام الأساسي الخاص باعوان البحرية التجارية والموانئ الى حين اصدار مذكرة عمل موحدة من قبل الإدارة العامة، علاوة على التعهد من قبل الطرف الإداري بتطبيق ما هو معمول به في الموانئ المشابهة بشأن منحة التوقف الفني، في انتظار صدور مذكرة عمل في الغرض من قبل الإدارة العامة والتزامها بتمكين الاعوان من مستحقاتهم المتأتية من تطبيق مذكرة العمل الخاصة بساعات العمل الإضافية بداية من تاريخ فاعليتها وذلك بالاتفاق مع الطرف النقابي.