سيدي بوزيد: تسجيل حالة غش الكتروني جديدة في ثالث أيام امتحانات الباكالوريا

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سُجّلت، اليوم الجمعة، في ثالث أيام امتحان الباكالوريا بولاية سيدي بوزيد، حالة غشّ باستعمال الهاتف الجوال استوجبت إخراج الممتحن من القسم وحرمانه من مواصلة إجراء الاختبارات، حسب ممثل المندوبية الجهوية للتربية في خلية متابعة الامتحانات الوطنية عبد الحكيم خصخوصي.

وأشار خصخوصي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، إلى انه تم أيضا التفطّن إلى 4 محاولات غش أخرى، إلّا أنّه وقع السماح للمرتكبيها بمواصلة الاختبارات في انتظار استكمال الأبحاث في شأنهم.







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قبلي: تسجيل أوّل حالة غش بالجهة منذ انطلاق امتحانات البكالوريا

أفاد المدير المساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي، أنيس البليداوي، بأنه تم تسجيل حالة غش وحيدة الى حد الان بالجهة منذ انطلاق امتحانات البكالوريا في دورتها الرئيسية، وقد رُصدت صباح اليوم الجمعة بأحد مراكز الاختبار بمدينة دوز.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم التفطّن لإحدى المترشحات وهي بصدد استعمال جهاز الكتروني، فتم ايقافها فورا عن اجراء الامتحانات، واعداد ملف غش لإحالته على اللجنة الوطنية لإصدار العقوبات من أجل البتّ في شأنها.

وأشار البليداوي، من ناحية اخرى، الى أن العدد المحيّن للمترشحين لامتحانات البكالوريا بولاية قبلي يبلغ 2306 مترشحين منهم 275 مترشحا عن قطاع التعليم الخاص، و1903 عن قطاع التعليم العمومي، فيما ترشح 128 اخرون للمناظرة بصفة فردية.

وأضاف أنه تم اليوم تسجيل 73 غيابا بكافة مراكز الاختبارات الكتابية بقبلي (13 مركزا) منها 23 غيابا لمترشحين عن قطاع التعليم العمومي، و14 تلميذا مترشحا عن قطاع التعليم الخاص فيما تم تسجيل غياب 36 مترشحا فرديا.