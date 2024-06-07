توزر: يوم مفتوح حول السلامة الصحية للأغذية تحت شعار "سلامة الأغذية: تأهب لغير المتوقع"

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نظّمت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الجمعة، يوما مفتوحا، في ولاية توزر، تحت شعار "سلامة الأغذية: تأهب لغير المتوقع"، احتفالا باليوم العالمي لسلامة الأغذية، وذلك بحضور عدد من ممثلي الهياكل والإدارات بغاية التعرّف على أنظمة المراقبة الصحية والمحافظة على سلامة الأغذية.

وأوضحت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوزر، ربيعة بوعطي، أن اليوم المفتوح مثّل مناسبة للتعريف بمهام الهيئة الوطنية ودورها في السلامة الغذائية وبنظام (ه أ س س ب) وهو أحدث أنظمة المراقبة الصحية ويعتبر نظاما إلزاميا بمقتضى القانون خاصة في مراحل تصنيع المنتجات الغذائية، وواحدا من أكثر أنظمة المراقبة التي تضمن السلامة الغذائية بطريقة أفضل بكثير من أنظمة المراقبة القديمة.

وبيّنت أنّ الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أحدثت بمقتضى قانون عدد 25 لسنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات، والذي يقضي بضرورة تتولى الهيئة المراقبة الصحية طيلة السلسلة الغذائية من مرحلة الإنتاج الأولي إلى مرحلة التحويل والتصنيع والتوزيع، ومراقبة جميع المنتجات الغذائية أو ذات العلاقة والأغذية الحيوانية والصحة النباتية ومياه الشرب والمياه المستعملة المعالجة التي يقع استخدامها في المجال الفلاحي.

ويمثّل الاحتفال باليوم العالمي للسلامة الغذائية حافزا لمزيد العمل وبذل الجهد للوقاية من المخاطر المنقولة بالأغذية والكشف عنها وإدارتها،ـ والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وصحة الإنسان، وازدهار الاقتصاد والزراعة، وتحقيق التنمية المستدامة.