توزر: الإعلان عن إطلاق برنامج لتحديث وإعادة هيكلة مدرسة التكوين في مهن السياحة والرفع من طاقة إيوائها

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أعلن مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة، أحمد الجمل، اليوم الجمعة، عن إطلاق برنامج لتحديث وإعادة هيكلة وتأهيل مدرسة التكوين في مهن السياحة بتوزر والرفع من طاقة إيوائها، وذلك ضمن برامج التعاون التونسي الفرنسي الرامية إلى دعم التكوين السياحي في تونس.

وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا، على هامش زيارته اليوم للمدرسة، وحضوره جلسة عمل بمقر الولاية، أن دراسات تحديد الجدوى انطلقت بعد وستحدد نوعية التدخل حسب حاجة سوق الشغل وحاجة القطاع السياحي من المهن الجديدة.

وأشار إلى أن البرنامج كان بطلب من وزارة السياحة بالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتخطيط وإدراج البرنامج ضمن المخطط التنموي 2023-2025، وسيشمل أيضا مدارس عين دراهم والمنستير وسوسة الشمالية بتمويل إجمالي قدره 15 مليون دولار.

وأوضح أن البرنامج يتدخل في جوانب عدة تشمل البنية التحتية للمؤسسة وتجديد المعدات، والرفع من طاقة استيعابها باعتبارها تستقبل حاليا حوالي 180 متكونا فقط، إلى جانب تأهيل المكونين وتحسين برامج التكوين حتى تكون أكثر مرونة وتستجيب للطلبات من حيث التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين عند الطلب.



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ومن المنتظر أن تكون الدراسات جاهزة في شهر أكتوبر من السنة الحالية، على أن ينفذ المشروع، وفق التقديرات الأولية، خلال سنة 2025، وذلك بغاية تحويل المدرسة الى قطب مشع لمهن السياحةـ وإعداد كفاءات ممتازة لسوق الشغل وطنيا وجهويا، وإعداد خريجين قادرين على بعث مشاريعهم الخاصة.

وبين مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة أنه بالتوازي مع دراسة الجدوى يجري حاليا تنفيذ دراسة أخرى تتعلق بالتشخيص المعماري فضلا عن دراسة النجاعة الطاقية للمؤسسة بغاية استغلال الطاقات البديلة.